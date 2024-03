Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg se pose bien des questions sur l’avenir de CarPlay après l’arrêt du projet Apple Car. CarPlay se doit en effet d’évoluer, et vite, face à la popularité croissante d’Android Automotive dans l’industrie automobile. La prochaine version de CarPlay, Project IronHeart en interne, vise à s’intégrer pleinement aux véhicules, en prenant en charge encore plus d’écrans, les tableaux de bord et de nombreuses fonctionnalités de l’habitacle telles que la radio et le système de climatisation. Cependant, contrairement à Android Automotive, le nouveau CarPlay fonctionnera toujours avec un iPhone et ne sera pas directement intégré au véhicule. Bien qu’Apple ait initialement envisagé une version autonome de CarPlay conçue comme un système d’exploitation complet avec ses propres technologies propriétaires, le choix a été pris de poursuivre les mises à jour du système existant.

CarPlay, un système non monétisable pour Apple

Le déploiement de ce CarPlay 2.0 restera limité aux voitures haut de gamme, comme l’Aston Martin DB12 et certains modèles Porsche. Gurman souligne qu’Apple n’a pas l’intention de gagner en rentabilité avec son nouveau logiciel, ce qui pourrait être une occasion manquée selon le journaliste. Ce dernier estime qu’Apple aurait pu envisager plusieurs méthodes de monétisation, comme facturer aux constructeurs automobiles le support de CarPlay, créer une version payante appelée CarPlay+ ou fournir des modèles permettant la personnalisation de l’apparence de CarPlay.

Quels que soient les choix d’Apple, le compte à rebours est désormais enclenché. CarPlay 2.0 était jusqu’ici considéré comme la première étape vers l’ Apple Car, mais à présent, CarPlay est tout ce qui reste à Apple pour s’arrimer au secteur de l’automobile;