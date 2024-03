Apple a proposé la version finale de macOS 14.4 le 7 mars, cela faisait suite à cinq bêtas et une release candidate. Mais ces versions n’ont pas suffi, puisque l’on retrouve de nombreux bugs dans la mise à jour stable.

Des utilisateurs ayant installé macOS 14.4 rapportent avoir des problèmes avec les hubs USB-C connectés au Mac. Le hub de leur moniteur externe n’est tout simplement plus détecté depuis la mise à jour. C’est embêtant, puisque plusieurs périphériques peuvent ne plus être reconnus, comme la souris et le clavier.

Une solution de secours est de se rendre dans Réglages Système > Confidentialité et sécurité, puis choisir l’option « Demander pour les nouveaux accessoires » au niveau de la section « Autoriser les accessoires à se connecter ».

Il y a également un problème avec Java, à tel point qu’Oracle, qui développe Java, a annoncé publiquement que les processus peuvent être automatiquement fermés depuis macOS 14.4. Et pour le coup, il n’y a pas de solution de secours.

Un autre problème touche les imprimantes. La mise à jour a supprimé ou corrompu des pilotes utilisés par les imprimantes pour bien fonctionner sur Mac. Les modèles de HP sont notamment touchés par ce problème.

Enfin, des problèmes de compatibilité ont été signalés avec les produits PACE, y compris le gestionnaire de licences iLok. Le problème touche spécifiquement les plugins de divers fabricants qui sont sauvegardés par PACE/iLok, y compris ceux créés par Universal Audio.

Autant dire qu’une mise à jour macOS 14.4.1 pour corriger les bugs serait la bienvenue. Nous savons déjà qu’Apple doit proposer iOS 17.4.1 sur iPhone. On peut espérer la même chose sur Mac.