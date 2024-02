Alors qu’Apple propose la release candidate d’iOS 17.4 sur iPhone et d’iPadOS 17.4 sur iPad, on reste sur la phase des bêtas avec macOS 14.4 sur Mac et tvOS 17.4 sur Apple TV.

Les développeurs sur Mac ont maintenant le droit à la bêta 5 (build 23E5211a) de macOS 14.4. Elle arrive une semaine après la précédente. Les testeurs publics pourront bientôt la télécharger (probablement dans la soirée ou demain).

Il n’y a pas beaucoup de nouveautés — du moins en façade — pour macOS 14.4. La principale est l’ajout de nouveaux Emojis, qui sont également disponibles sur iPhone et iPad avec iOS 17.4. Mais pour le reste, il semblerait que la mise à jour se focalise surtout sur des correctifs et diverses améliorations. Il faudra attendre les notes complètes d’Apple pour s’en assurer.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels pour récupérer macOS 14.4. La version finale ne devrait pas tarder.

Du côté de l’Apple TV, on retrouve la bêta 5 (build 21L5225a) de tvOS 17.4. La seule nouveauté remarquée est le support de SharePlay pour Apple Music. L’utilisateur de l’Apple TV peut afficher un QR Code pouvant être scanné par n’importe qui, ce qui permet à plusieurs personnes de contribuer à ce qui est diffusé via Apple Music. Il n’est pas nécessaire d’être abonné à Apple Music.

Si votre Apple TV est configurée pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels.

Enfin, il y a la bêta 4 (build 21O5203a) de visionOS 1.1, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro. C’est là aussi disponible auprès des développeurs.