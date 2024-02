Apple rend disponible la bêta 3 (build 21O5197a) de visionOS 1.1, le système d’exploitation du casque Vision Pro. Cette version arrive une semaine après la précédente.

Nouvelle bêta pour visionOS 1.1

Selon les notes de la version d’Apple, les utilisateurs peuvent désormais repositionner les scènes volumétriques plus près qu’auparavant, ce qui permet une interaction directe plus facile avec le contenu de la scène volumétrique. Cela signifie que les objets peuvent être placés plus près de vous.

La première version avait été l’occasion d’améliorer le Persona, à savoir l’avatar numérique de l’utilisateur. Le rendu est meilleur avec la nouvelle version en comparaison avec visionOS 1.0.x. Les développeurs ont dû une nouvelle fois enregistrer leur visage pour avoir le meilleur résultat.

La mise à jour fut aussi l’occasion d’avoir une option pour réinitialiser le Vision Pro si l’utilisateur oublie le code d’accès. Il se trouve que le grand public peut aussi en profiter depuis hier avec la sortie de visionOS 1.0.3. Enfin, la validation des clés de contact iMessage a également fait son apparition.

Pour installer la bêta 3 de visionOS 1.1, il faut prendre l’Apple Vision Pro et se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis sélectionner l’option visionOS Developer Beta. Une fois que c’est fait, il faut revenir en arrière et le téléchargement de la bêta va pouvoir être lancé.