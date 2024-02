Le Persona, à savoir l’avatar numérique de l’utilisateur que l’on retrouve avec l’Apple Vision Pro, s’améliore avec visionOS 1.1. La mise à jour est actuellement disponible en version bêta auprès des développeurs.

Comme l’ont constaté plusieurs testeurs, l’Apple Vision Pro sous visionOS 1.1 demande de refaire un scan du visage. Et comme le montrent plusieurs utilisateurs sur les réseaux sociaux, les nouveaux rendus sont mieux détaillés par rapport à ceux d’origine.

So, maybe it's just me, but I feel like the visionOS 1.1 beta vastly improves the Persona feature.

Is it still uncanny and creepy? Yeah, but I don't look like Stalin anymore. pic.twitter.com/uYGUugHFSl

— Snazzy Labs (@SnazzyLabs) February 6, 2024