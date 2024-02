Apple vient de proposer au téléchargement visionOS 1.0.3 (build 21N333), une nouvelle mise à jour qui concerne le Vision Pro. Elle débarque un peu moins de deux semaines après visionOS 1.0.2.

visionOS 1.0.3 est disponible

Selon les notes d’Apple, visionOS 1.0.3 apporte d’importantes corrections de bugs et ajoute une option permettant de réinitialiser le casque si vous avez oublié votre code d’accès. Il n’y a visiblement pas d’autres nouveautés.

Le Vision Pro a été commercialisé sans moyen de réinitialiser l’appareil sans le déverrouiller au préalable avec un code d’accès, de sorte que ceux qui ont fini par oublier leur code d’accès ont dû se rendre dans un Apple Store pour réaliser l’opération. Avec la mise à jour disponible dès maintenant, si un code est rejeté un certain nombre de fois, les utilisateurs auront la possibilité d’effacer complètement les données du Vision Pro.

Attention : l’effacement du Vision Pro ne supprime pas le verrouillage d’activation, de sorte qu’une personne qui volerait le casque et utiliserait cette fonction pour l’effacer ne pourrait toujours pas se connecter avec son identifiant Apple.

Pour installer visionOS 1.0.3, il faut prendre l’Apple Vision Pro et se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. La nouvelle version va alors apparaître et le téléchargement peut être lancé dans la foulée. Il ne reste plus qu’à confirmer pour procéder à l’installation.

À date, l’Apple Vision Pro est uniquement disponible aux États-Unis. Une sortie dans les autres pays devrait se faire avant la WWDC 2024 en juin. La Chine, le Royaume-Uni et le Canada y auraient notamment le droit. Il se murmure que la France fera aussi partie des premiers pays à avoir le casque de réalité mixte.