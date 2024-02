Attention aux acheteurs d’un Vision Pro : n’oubliez pas votre mot de passe pour déverrouiller votre casque, sinon vous serez obligé de vous rendre dans un Apple Store pour débloquer la situation avec une réinitialisation.

Se rendre à l’Apple Store peut être obligatoire

Par défaut, le Vision Pro demande un code d’accès à six chiffres lors de sa configuration, qui doit être saisi deux fois. Les clients peuvent opter pour un code plus long ou plus court. Optic ID, à savoir le système de reconnaissance à l’aide des yeux, peut être utilisé à la place d’un code d’accès, mais il fonctionne comme Face ID ou Touch ID, et le code d’accès est requis après un redémarrage et dans d’autres situations. Si les clients saisissent trop souvent leur code d’accès de manière incorrecte, le casque sera désactivé.

Des utilisateurs ont déjà oublié le mot de passe qu’ils ont configuré et Apple leur a informé qu’ils doivent se rendre dans un Apple Store pour corriger le tir. Ceux qui n’ont pas une boutique à proximité peuvent envoyer le casque à Apple. La société va alors effacer les données du casque, le réinitialiser puis le renvoyer à l’utilisateur, fait savoir Bloomberg.

C’est un système qui n’existe pas avec les autres produits d’Apple. L’Apple Watch par exemple est dotée d’un mécanisme qui permet aux utilisateurs de la configurer à nouveau en cas d’oubli du code d’accès. Il en va de même pour l’iPhone ou de l’iPad avec une restauration en s’aidant d’un PC ou d’un Mac.

L’une des complications du Vision Pro est qu’il ne dispose pas d’un port USB-C permettant aux utilisateurs de le brancher sur un PC ou un Mac pour le dépanner. À voir si la sangle dédiée aux développeurs, qui permet une connexion filaire à un Mac en USB-C, pourrait aider dans le cas présent. Mais cette sangle coûte 299$ et concerne uniquement les développeurs et non le grand public.