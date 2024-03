Call of Duty : Warzone Mobile sera disponible sur iOS dans l’App Store d’ici deux jours à peine. Juste avant ce lancement très attendu la sortie, une nouvelle « story » sur l’App Store révèle les options graphiques exclusives à la plateforme iOS ! Dans le détail, Call of Duty : Warzone Mobile sur iPhone 15 Pro/Pro Max ou sur un iPad avec une puce M1 (ou version ultérieure), a droit à un mode d’affichage « Peak Graphics » qui améliore le rendu global du titre. « Nous pouvons pousser la fidélité graphique vers de nouveaux sommets avec le mode Peak Graphics », déclare Alexandre Bergeron, directeur de la technologie mobile d’Activision. « Il permet aux joueurs d’exécuter Warzone Mobile avec une résolution 2K et améliore encore la mise en cache des textures et de la résolution. »



La story précise d’autres détails : « Vous verrez toutes sortes d’améliorations visuelles sur la célèbre carte de Verdansk. La distance de vision améliorée rend les objets à l’horizon plus clairs. Le feuillage est beaucoup plus détaillé : les fleurs autrefois génériques sont désormais clairement des pissenlits. Et la cartographie par réflexion et l’occlusion ambiante (une technique d’ombrage qui donne aux objets une sensation tridimensionnelle) insufflent une nouvelle vie à des endroits comme le barrage et l’aéroport. »

Call of Duty : Warzone Mobile sera lancé le 21 mars avec les cartes Verdansk et Rebirth Island Battle Royale. La progression sera croisée pour les joueurs qui jouent à Call of Duty : Modern Warfare III et à la version PC/console de Call of Duty : Warzone.