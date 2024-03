On le sait, l’iPhone a dominé le marché mobile en 2023, ce qui n’était plus arrivé depuis que Samsung avait pris la tête du secteur en 2012 ! Dans certains pays, la domination de l’iPhone frôle la surdomination sans partage. C’est ainsi le cas aux Etats-Unis (50% de Pdm), au Japon (près de 50% de Pdm encore), et donc… en Australie, où l’iPhone a encore accentué sa part de marché. Si l’on en croit IDC, l’iPhone a occupé 52,6% du marché mobile australien, et ce malgré une diminution des ventes d’iPhone de 2% sur l’année écoulée. Cette baisse étant nettement moins forte que la chute du secteur dans son ensemble (-9,3%), l’iPhone passe donc de 49,4% à 52,6% de Pdm. Samsung est loin derrière (27,9% de Pdm, -11% de ventes) et ne parlons pas des OPPO, HMD (qui détient la marque Nokia), Google et Lenovo, dont les parts de marché oscillent entre 2,3 et 5,1%. Des miettes en somme…

La progression de Lenovo et de Google est notable bien entendu, mais les deux fabricants partent ici de tellement bas (un peu plus de 2% de Pdm) qu’il est évidemment beaucoup plus facile d’enregistrer une croissance forte. Bref, l’iPhone semble ne pas avoir de réelle concurrence au pays de Crocodile Dundee, et ce n’est sans doute pas prêt de changer.