Greg Joswiak, vice-président du marketing mondial d’Apple, et d’autres responsables de l’entreprise ont rejoint le YouTubeur Brian Tong pour faire un tour de l’Apple Park en voiturette de golf. C’est aussi l’occasion de parler de certains produits, dont l’iPhone et l’intelligence artificielle.

Autant le dire dès le départ : il n’y a aucune annonce marquante dans cette vidéo de 40 minutes. C’est une vidéo très convenue, avec les cadres d’Apple qui parlent uniquement de choses que nous connaissons déjà. Malgré tout, il y a deux éléments qui sortent (un peu) du lot en rapport avec l’iPhone et l’IA.

L’iPhone stagne-t-il ?

Greg Joswiak est questionné sur l’iPhone et notamment le fait que le smartphone est en train (ou non) de stagner. Il devient de plus en plus difficile de trouver chaque année des nouveautés marquantes qui vont attirer les clients.

Selon ses dires, « à chaque fois que je me dis que l’iPhone est aussi parfait qu’il pourrait l’être, je me demande ce que nous pourrions faire de plus pour l’améliorer. Notre incroyable équipe trouve un moyen de montrer comment nous pouvons l’améliorer non seulement un peu, mais aussi beaucoup ». Il pense par exemple que l’appareil photo des iPhone 15 Pro « est bien meilleur que celui de l’iPhone 14 Pro et il dépasse de loin ce que nous faisions il y a quelques années ». Il ajoute que l’appareil photo « est tellement important ».

Il se félicite également du travail effectué pour la capture de vidéos. « Nous sommes tellement fiers de ce que nous faisons avec la vidéo sur l’iPhone que nous ne considérons pas les autres smartphones comme des concurrents ».

De l’IA pour les photos

Un autre responsable présent est Anand Shimpi, qui s’occupe des technologies matérielles. Il parle de l’IA et là encore de l’appareil photo. Sans surprise, il ne dévoile pas les détails exacts, mais il fait un lien avec les annonces de Tim Cook sur le fait qu’Apple va proposer de l’IA générative cette année. « Je ne peux pas parler de l’avenir, mais je pense que Tim l’a mentionné, vous savez, nous avons des choses passionnantes à venir, mais je peux dire que du point de vue du matériel et du logiciel, je pense que nous sommes extrêmement bien positionnés », dit-il.

Les autres intervenants de la vidéo sont Kainann Drance (vice-présidente du marketing des iPhone), Alok Desphande (responsable de l’ingénierie logicielle de l’appareil photo) et Della Huff (responsable du marketing des photos et de l’appareil photo).