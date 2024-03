Apple propose aujourd’hui au téléchargement macOS 14.4.1 (build 23E224) sur Mac pour venir corriger de nombreux bugs qui ont fait leur apparition avec la précédente mise à jour, à savoir macOS 14.4.

Les notes d’Apple pour macOS 14.4.1 indiquent :

Les hubs USB connectés à des écrans externes pouvaient ne pas être reconnus.

Les plug-ins Audio Unit protégés contre la copie et conçus pour les applications musicales professionnelles risquaient de ne pas s’ouvrir ou de ne pas être validés.

Les applications qui incluent Java pouvaient quitter le système de manière inattendue.

Nous avions déjà répertorié les problèmes que liste Apple aujourd’hui. Des utilisateurs ayant installé macOS 14.4 rapportaient avoir des problèmes avec les hubs USB connectés au Mac. Le hub de leur moniteur externe n’était tout simplement plus détecté depuis la mise à jour. C’était embêtant, puisque plusieurs périphériques pouvaient ne plus être reconnus, comme la souris et le clavier. Pour sa part, le problème pour Java était tellement problématique qu’Oracle, qui s’occupe du développement, avait dû faire une communication publique.

Les utilisateurs de macOS 14.4 ont rencontré d’autres problèmes en réalité, dont des imprimantes qui ne fonctionnent plus à cause de pilotes corrompus ou des problèmes de compatibilité avec les produits PACE, y compris le gestionnaire de licences iLok. Mais Apple ne fait pas mention à des correctifs pour ces soucis.

Pour mettre à jour votre Mac vers macOS 14.4.1, rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels.