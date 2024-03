Apple TV+ va avoir le droit à une nouvelle série, avec le service de streaming annonçant Imperfect Women. Il s’agira d’une minisérie, signifiant qu’il y aura normalement une seule saison. « Normalement » parce que la série La dernière chose qu’il m’a dite avec Jennifer Garner était aussi annoncée comme une minisérie, mais Apple a finalement annoncé une saison 2.

La série Imperfect Women se basera sur le livre d’Araminta Hall et sera adaptée, écrite et produite par Annie Weisman, marquant ainsi sa nouvelle collaboration avec Apple TV+ après la comédie Physical.

Thriller psychologique non conventionnel examinant un crime qui brise la vie d’une amitié de plusieurs décennies entre trois femmes, Imperfect Women est un mystère compliqué par la perspective qui explore la culpabilité et la rétribution, l’amour et la trahison, et les compromis que nous faisons et qui changent nos vies de façon irrévocable. Au fur et à mesure que l’enquête se dévoile, la vérité sur la façon dont même les relations les plus étroites peuvent changer au fil du temps se fait jour.

Le casting d’Imperfect Women comprendra Elisabeth Moss et Kerry Washington, qui seront également des productrices exécutives pour la série. Il n’y a cependant pas d’autres informations sur le reste du casting, la date de sortie ou le nombre d’épisodes. Le projet en est encore à ses débuts.