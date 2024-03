L’application Plans sur iPhone pourrait bien ajouter les cartes topographiques avec iOS 18. Elles sont d’ores et déjà disponibles sur l’Apple Watch depuis watchOS 10.

Les cartes topographiques proposent des lignes de contour, l’ombre des collines, des détails sur l’altitude et des sites touristiques. Les utilisateurs peuvent également rechercher des sentiers et des départs de sentier à proximité, avec des fiches fournissant des informations détaillées, comme la longueur du sentier, le type de sentier et le niveau de difficulté. Elles sont pour le moment réservées aux États-Unis avec watchOS 10.

Selon MacRumors, Apple a fait des ajustements au niveau de ses serveurs pour que les cartes topographiques débarquent également sur iOS 18, macOS 15 et visionOS 2. La grande question maintenant est de savoir si Apple va penser à d’autres pays et ne plus limiter cette fonction aux États-Unis.

Cette nouveauté pour l’application Plans sur iOS 18 intervient quelques heures après l’annonce des itinéraires personnalisés. La prochaine mise à jour sur iPhone devrait permettre aux utilisateurs d’avoir un certain contrôle et ainsi choisir des routes spécifiques quand ils mettent en place un itinéraire.

Apple annoncera iOS 18 le 10 juin prochain l’occasion de la WWDC 2024. La keynote d’ouverture sera aussi l’occasion de découvrir macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2.