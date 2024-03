Les détenteurs d’un Vision Pro qui sont également abonnés à Apple Arcade auront droit dès demain à trois nouveaux jeux, à savoir Alto’s Odyssey : La Cité Perdue, Gibbon : Beyond the Trees et Spire Blast.

Apple avait déjà prévenu que ces trois jeux arriveraient prochainement sur le Vision Pro, sans pour autant communiquer une date. Aujourd’hui, le fabricant a envoyé un mail aux joueurs pour leur annoncer que la sortie se fera demain.

Dans Alto’s Odyssey : La Cité Perdue, rejoignez Alto et ses amis dans un voyage en sandboard sans fin pour trouver la cité perdue et déterrer les secrets qu’ils renferment. Planez au-dessus des dunes venteuses, traversez des canyons palpitants, explorez d’anciens temples et plongez dans de vastes cavernes dans un endroit fantastique loin de chez vous.

Du côté de Gibbon: Beyond the Trees, maîtrisez l’art des déplacements du gibbon grâce aux actions uniques vous permettant de vous balancer, de glisser et de faire des sauts périlleux à travers la canopée luxuriante de la jungle. Plongez dans un récit familial de survie et tentez de retrouver votre foyer peut être perdu à jamais.

Et pour Spire Blast, démolissez de mystérieuses tours aux formes diverses et variées qui sont apparues aux quatre coins du royaume, le tout à l’aide de vos compagnons dragons à l’appétit insatiable. Faites preuve d’adresse et d’ingéniosité en utilisant tout votre arsenal pour remporter la victoire.

Apple Arcade est disponible au prix de 6,99€/mois, tout en sachant que le premier mois est offert.