C’est sans doute une maigre consolation au milieu du champ de mines de plaintes que doivent désormais traverser les avocats d’Apple. Le mardi 26 mars, le juge américain Vince Chhabria a débouté la plainte antitrust lancée au mois de novembre 2023 par des utilisateurs mécontents de l’app Venmo and Cash. Ces derniers estiment que le service Apple Cash (adossé à Apple Pay) est anticoncurrentiel, en partie aussi à cause des pratiques monopolistiques d’Apple vis à vis de l’App Store et d’iOS en général. Les plaignants considèrent en outre qu’Apple rendrait impossible l’ajout dans les apps de fonctionnalités de paiement décentralisé en crypto-monnaie. Pour rappel, Apple Cash est un système de paiement de personne à personne qui fonctionne dans l’app Cartes ou Messages. Ce service est uniquement disponible aux Etats-Unis.

C’est peu dire que le juge Chhabria a été peu sensible aux arguments formulés dans la plainte, au point de faire droit à la demande de rejet d’Apple en arguant que la plainte souffrait de « plusieurs problèmes fatals ». Le juge a conclu que les plaignants avaient été dans l’incapacité de définir précisément la nature des actions antitrust d’Apple, au point que la plainte est jugée « spéculative » (ce qui ne manque pas d’ironie concernant les cryptomonnaies). Vince Chhabria se demande aussi pourquoi plusieurs concurrents, comme Zelle, n’ont pas été inclus dans la plainte initiale, donnent ainsi l’impression que les plaignants « roulaient » en fait pour Venmo and Cash (une société qui appartient à PayPal depuis 2013).