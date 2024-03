Apple n’a rien dit publiquement, mais iOS 17.4 a activé Qi2 et la charge sans fil à 15 W sur les iPhone 12. Ils rejoignent ainsi les iPhone 13 et 14 qui ont eu ce changement l’année dernière avec iOS 17.2. Les iPhone 15 supportent déjà la technologie, et ce depuis le départ.

Après avoir réalisé des tests, Macworld dit que l’iPhone 12 est capable de se charger à 15 W lorsqu’on a mis à jour vers iOS 17.4 et qu’on utilise un chargeur sans fil Qi2. Lors de l’utilisation d’un tel chargeur, le smartphone affiche désormais l’animation qui n’apparaît que lorsque la charge à 15 W est active et les tests effectués avec le chargeur sans fil Anker Qi2 MagGo ont démontré des vitesses de charge conformes à la norme MagSafe.

Qi2 est le nom de la norme de charge sans fil qui succède à Qi. Elle s’appuie sur MagSafe d’Apple afin de proposer une compatibilité entre les smartphones de différentes marques. Il faut comprendre par là qu’il y a des aimants pour un bon alignement et une charge plus rapide.

MagSafe a fait ses débuts sur l’iPhone 12 et offre des vitesses de charge allant jusqu’à 15 W. Les chargeurs sans fil tiers sans certification MagSafe ont été limités à des vitesses maximales de 7,5 W, mais Qi2 peut atteindre la totalité des 15 W.

Autant Apple avait annoncé publiquement le support de Qi2 pour les iPhone 13 et 14 avec une mise à jour, autant le fabricant a été discret ici pour les iPhone 12, sans que l’on sache réellement pourquoi. Mais si vous avez un iPhone 12, assurez-vous d’avoir installé iOS 17.4 ou une version plus récente pour profiter de la nouvelle norme de charge sans fil et des 15 W.