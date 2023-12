Les propriétaires d’un iPhone 13 et iPhone 14 vont avoir le droit à la recharge sans fil Qi2 grâce à iOS 17.2. En effet, la mise à jour active le support de la nouvelle norme. Les iPhone 15 y ont déjà le droit.

Support de Qi2 pour les iPhone 13 et 14

Qi2 est le nom de la norme de charge sans fil qui succède à Qi. Elle s’appuie sur MagSafe d’Apple afin de proposer une compatibilité entre les smartphones de différentes marques. Il faut comprendre par là qu’il y a des aimants pour un bon alignement et une charge plus rapide.

Comme dit précédemment, les iPhone 15 supportent déjà la nouvelle norme. Et grâce à iOS 17.2, ce sera aussi disponible sur les iPhone 13 et iPhone 14. Bien évidemment, il est question d’un support sur toutes les variantes (standard, Plus, Pro et Pro Max) et non une seule.

iOS 17.2 est disponible en release candidate aujourd’hui pour les développeurs. La version finale pour le public arrivera dans quelques jours.

Bien que les chargeurs Qi2 pourront recharger les appareils jusqu’à 15 W, on ne sait pas encore si les iPhone supporteront des vitesses de charge sans fil plus rapides avec les accessoires Qi2. Pour les iPhone 15 par exemple, la page des spécifications techniques d’Apple indique que les appareils prennent toujours en charge la recharge sans fil Qi jusqu’à 7,5 W malgré le fait qu’ils fonctionnent avec Qi2.

Les premiers chargeurs Qi2 seront disponibles avant la fin de l’année. Plusieurs marques ont déjà annoncé des modèles.