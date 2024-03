Apple était resté flou sur la date lors de l’annonce de la disponibilité du RCS sur iOS ; Google de son côté met les pieds dans le plat. Le site Android de Google précise en effet que le RCS sera pris en charge sur l’iPhone « à la fin de 2024 » : « Apple a annoncé qu’elle adopterait RCS à la fin de 2024. Une fois que cela se produira, cela signifiera une meilleure expérience de messagerie pour tout le monde. »

Apple aura résisté longtemps au RCS, un entêtement inutile et pas vraiment justifié

Plus loin, une section passant en revue les avantages du RCS (notamment pour les discussions en groupe) précise encore que le RCS « sera bientôt disponible sur iOS ». Le géant américain ne précise pas si le RCS sera l’une des fonctions « natives » d’iOS 18 ou s’il sera disponible via une mise à jour à la fin de l’année. Le plus probable est que le RCS soit pris en charge en même temps que le lancement de la prochaine gamme d’iPhone.

Pour rappel, et selon la décision proposée par Google lui-même, « Les chats RCS (Rich Communication Services, services de communication enrichis) offrent une expérience de messagerie enrichie et améliorée. Les chats RCS permettent de :

voir quand quelqu’un est en train d’écrire ;

recevoir une confirmation lorsque votre interlocuteur a lu ou reçu votre message ; informer votre interlocuteur de la lecture de son message ;

envoyer des messages via le Wi-Fi et les données mobiles ;

partager des fichiers et des photos en haute résolution. »