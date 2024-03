Les premières coques pour l’iPhone 16 ont fait leur apparition et on peut voir que le bloc photo est à la verticale. Ce point précis avait déjà été annoncé par les rumeurs, que ce soit pour l’iPhone 16 ou l’iPhone 16 Plus.

Sur les iPhone 15 et 15 Plus, Apple propose deux capteurs photo en diagonale. Avec les iPhone 16 et 16 Plus, on passerait sur un bloc photo à la verticale. Ce format rappelle ce qui était proposé il y a quelques années avec les iPhone X, XS, 11 et 12.

Grâce à la disposition verticale de l’appareil photo, Apple devrait intégrer l’enregistrement de vidéos spatiales sur les iPhone 16 et 16 Plus. C’est déjà possible sur les iPhone 15 Pro et Pro Max parce qu’ils ont trois capteurs, dont deux positionnés à la verticale. Les vidéos spatiales sont ensuite visibles depuis l’Apple Vision Pro.

Apple compte aussi proposer des changements pour les boutons de ses iPhone 16. Le bouton Action, qui a fait ses débuts avec les iPhone 15 Pro, va débarquer sur tous les iPhone 16. Apple devrait en profiter pour changer le design et mettre un bouton (un peu) plus allongé.

De plus, il y aura un nouveau bouton Capture situé sur la tranche droite des smartphones. Il sera mécanique et non capacitif, mais il réagira à la pression et au toucher. Il sera possible d’effectuer des zooms avant et arrière en glissant de gauche à droite sur le bouton, de faire la mise au point en appuyant légèrement et d’activer un enregistrement vidéo en appuyant plus vigoureusement.