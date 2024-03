La police en Irlande du Nord a saisi plus de 20 000 produits, dont de faux iPhone, AirPods, chargeurs, téléphones Android et montres connectées, représentant 600 000 livres sterling (701 809 euros) au total. Les autorités ont également récupéré de l’argent liquide. Cela a eu lieu à Portadown et Belfast.

Le sergent-détective Mason, porte-parole du service de police en Irlande du Nord, n’a pas révélé quelle proportion des marchandises saisies était des copies de produits Apple. La sélection d’articles que l’on voit sur les photos de la police semble toutefois être principalement des contrefaçons de produits Apple.

« Collectivement, les produits représentent une perte de marque estimée à 600 000 livres sterling pour Apple et d’autres marques de grande distribution », a déclaré le porte-parole à la BBC. Les criminels, a-t-il ajouté, « essaieraient de copier n’importe quoi » et ont averti que certains « consommateurs pourraient acheter des produits contrefaits sans le savoir, tandis que d’autres — heureux d’avoir pu s’emparer d’une réplique abordable — ne seront pas conscients des implications cachées ».

Un homme de 24 ans a été arrêté après le raid à Portadown, mais il aurait été soupçonné d’infractions à la législation sur l’immigration, plutôt que de contrefaçon.

Les perquisitions de Belfast et de Portadown font suite à celles menées dans la région des Midlands de l’Est en Angleterre. Par ailleurs, une entreprise de réparation de cette région a été condamnée à une amende en 2021 pour avoir vendu des chargeurs Apple contrefaits.