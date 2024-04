Apple annonce que les Spatial Personas vont être disponibles dès aujourd’hui sur le Vision Pro. Ce sera pour le moment une version bêta, avec la version finale qui n’a pas encore de date de sortie.

Apple a présenté les Spatial Personas lors de la WWDC 2023. Contrairement à la fonction Personas existante, qui se limite à une tuile et à des expressions faciales, la version spatiale permet aux utilisateurs de Vision Pro de « sortir de la tuile FaceTime familière et de se sentir plus présents, comme s’ils étaient réunis dans le même espace physique ». Ils présentent un arrière-plan transparent et sont capables d’afficher le langage corporel et des mouvements supplémentaires, tels que des gestes de la main, pour une expérience plus réaliste.

La vidéo ci-dessous montre un aperçu de la fonctionnalité :

Here's a video of two Persona (plus the one looking at them) provided by Apple. This wasn't recorded from my demo yesterday. It's just a demo to show what spatial Persona on Apple Vision Pro looks likehttps://t.co/P5hGyJ82YD pic.twitter.com/0xNYTbtAmD

— Ray Wong (@raywongy) April 2, 2024