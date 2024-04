Apple cherche un nouveau secteur sur lequel s’aventurer et un projet en cours de réflexion concerne la robotique. Un robot vous suivrait à votre domicile pour réaliser certaines tâches.

Un robot Apple chez vous

Selon Bloomberg, les travaux de robotique ont commencé en 2019 et sont menés au sein de la division d’ingénierie matérielle d’Apple et de son groupe d’IA et d’apprentissage automatique, dirigé par John Giannandrea. Matt Costello et Brian Lynch, deux cadres spécialisés dans les produits domestiques, ont supervisé le développement du matériel.

Outre le robot qui vous suit, Apple réfléchit à un appareil domestique avancé qui utilise la robotique pour déplacer un écran. Une idée est de faire en sorte que l’écran imite les mouvements de tête – tels que les hochements de tête – d’une personne lors d’un appel FaceTime.

Grâce à la robotique, Apple pourrait s’implanter davantage dans les foyers et tirer parti des progrès de l’intelligence artificielle. Mais l’approche adoptée n’est pas encore claire. Bien que l’écran robotisé soit beaucoup plus avancé que le robot mobile au niveau du développement, il a été ajouté et retiré de la feuille de route des produits de l’entreprise au fil des années.

Pour rappel, Apple avait au départ un projet notable : la voiture électrique. Il y a eu un développement pendant une décennie et des milliards de dollars ont été dépensés en recherche et développement. Mais le projet a été abandonné il y a quelques semaines. Le fabricant d’iPhone cherche donc un nouveau secteur où il pourra générer d’importants revenus, d’où son intérêt pour la robotique.

Avant l’annulation de la voiture électrique, Apple a déclaré à ses cadres supérieurs que l’avenir de l’entreprise s’articulait autour de trois domaines : l’automobile, la maison et la réalité mixte. Mais aujourd’hui, la voiture n’existe plus et Apple a déjà sorti son premier produit de réalité mixte, le casque Vision Pro. L’attention s’est donc portée sur d’autres opportunités futures, notamment sur la manière dont Apple peut être plus compétitif sur le marché de la maison connectée.