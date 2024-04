Le design général des iPhone 16 et 16 Pro a déjà été évoqué à plusieurs reprises et de nouvelles images montrent aujourd’hui à quoi devraient ressembler les nouveaux smartphones d’Apple. Les maquettes, partagées par Sonny Dickson, dévoilent le bouton Capture, le changement du bloc photo sur les iPhone 16 et d’autres éléments.

On peut voir que le bouton Action est présent sur chacun des iPhone 16. Il a fait ses débuts avec les iPhone 15 Pro et Pro Max, et a remplacé le commutateur pour le silencieux. Il permet toujours d’activer ou désactiver le mode silencieux par défaut, mais son avantage est qu’il est configurable avec d’autres actions. Cette année, les modèles non-Pro vont donc aussi y avoir le droit.

Il y a également le nouveau bouton Capture situé sur la tranche droite. Ce bouton sera mécanique et non capacitif, mais réagira à la pression et au toucher. Il sera possible d’effectuer des zooms avant et arrière en glissant de gauche à droite sur le bouton, de faire la mise au point en appuyant légèrement et d’activer un enregistrement vidéo en appuyant plus vigoureusement.

Pour leur part, les iPhone 16 Pro et Pro Max seront un peu plus larges que les iPhone 16 et 16 Plus. Cela devrait s’expliquer par les écrans un peu plus grands de 6,3 et 6,9 pouces, contre 6,1 et 6,7 pouces pour la génération actuelle.

Enfin, le bloc photo des iPhone 16 et 16 Plus évolue pour avoir les deux capteurs photo à la verticale. En comparaison, ils sont positionnés en diagonale sur la génération actuelle. La nouvelle disposition permettra de filmer des vidéos spatiales qui pourront ensuite être regardées sur l’Apple Vision Pro.

Si tout se passe comme prévu, Apple annoncera ses nouveaux iPhone 16 en septembre lors d’une keynote.