Le récent séisme à Taiwan d’une magnitude de 7,4 a été le tremblement de terre le plus puissant enregistré depuis 25 ans sur place. Il y a eu au moins 9 morts et plus de 1 000 blessés selon le dernier comptage. Plusieurs usines ont également dû fermer de manière temporaire. TSMC, qui s’occupe des puces Apple, a été l’un d’entre eux. Le groupe annonce aujourd’hui être de retour.

TSMC a déclaré à Bloomberg que la récupération globale des outils des usines avait atteint plus de 80% et que ses équipements de fabrication de puces les plus critiques, notamment les systèmes de lithographie à ultraviolets extrêmes, n’avaient pas été endommagés. Toutefois, certaines lignes de production ont besoin de plus de temps pour revenir à la normale en raison de l’impact plus important du tremblement de terre.

De son côté, le cabinet TrendForce affirme que les usines de puces à gravure de 3 nm, 4 nm et 5 nm de TSMC ont repris leurs activités à plus de 90% dans les heures qui ont suivi le séisme.

Apple s’appuie énormément sur TSMC pour la production des puces que l’on retrouve dans les iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. Le partenariat n’est pas prêt de s’arrêter, puisque le groupe taïwanais va également s’occuper des puces pour les iPhone 16.

Outre Apple, TSMC travaille avec plusieurs sociétés, dont Nvidia et Samsung, là encore pour s’occuper de la production de puces.