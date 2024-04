En 2018, un certain Wei “Walter” Huang, alors ingénieur chez Apple, décédait des suites d’un accident à bord de sa Tesla Model X en mode Autopilot. La famille de Huang a décidé d’attaquer Tesla en justice suite à ce drame, et désormais, accuse Tesla de tenter d’obtenir le soutien d’Apple face à la cour. Dans une motion déposée préalablement au procès, les avocats de la famille Huang ont accusé Apple de s’être engagé dans une « solution de contournement » afin d’aider Tesla dans sa défense. Le soutient d’Apple serait aussi d’ordre technique : le National Transportation Safety Board avait conclu dans son enquête initiale qu’une application mobile (un jeu de stratégie multi joueurs) était l’application la plus utilisée par Walter Huang au moment de l’accident, tout en se gardant de conclusions top hâtives : « Les données de journalisation ne sont pas suffisamment précises pour déterminer si le conducteur de Tesla tenait le téléphone au moment de l’accident »,déclarait le NTSB dans son rapport.

Un jeu en ligne au centre des interrogations

Se pourrait-il malgré tout que le conducteur jouait sur son mobile pendant que son véhicule était en mode Autopîlot ? C’est en tout cas la thèse de Tesla, qui note que les éléments fournis indiquent que Huang avait une activité de jeu en ligne dans les minutes qui ont précédé l’accident fatal, une thèse démentie par les avocats de la famille du défunt, qui affirment que le jeu était souvent en mode passif, le game design permettant de récolter des ressources sans que l’on soit obligé d’être devant l’écran. Les mêmes avocats accusent donc désormais Apple et Tesla de faire une tentative « de dernière minute » afin de réfuter la thèse du jeu en mode passif.

De fait, James Harding, un ingénieur Apple responsable des outils et services de débogage système, aurait soumis une déclaration à la cour pour affirmer que Huang jouait bien sur son mobile au moment du crash, les données du jeu indiquant que l’app était bien en mode actif. Les avocats de la famille Huang estiment que cette déclaration intervient bien trop tard dans la préparation du procès, un délai qui ne leur permettrait pas d’interroger Harding, et sachant que Tesla a bien prévu de son côté de faire témoigner l’ingénieur à la barre. Les avocats de la famille Huang demandent donc à la justice de ne pas tenir compte de ces nouveaux documents : « Apple n’est pas partie prenante dans cette affaire, n’a jamais comparu et n’a reçu aucune notification d’ordonnance relative au litige ».