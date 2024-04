L’AirPower, ce tapis de charge qu’Apple a annoncé en septembre 2017 aux côtés de l’iPhone X pour finalement l’abandonner en mars 2019, refait parler de lui aujourd’hui avec la vidéo d’un prototype qui charge une Apple Watch.

Une nouvelle vidéo de l’utilisateur Apple Demo sur X (ex-Twitter), qui a déjà présenté divers prototypes Apple par le passé, dévoile la capacité de l’AirPower à recharger une Apple Watch. L’appareil comporte 16 bobines et peut charger un prototype DVT (Design Validation Test) de l’Apple Watch Series 4, mais ça chauffe beaucoup. À la fin de l’année dernière, un prototype AirPower fonctionnel datant du début de son développement présentait certains des graves problèmes thermiques, notamment la brûlure ou la fonte des appareils placés sur le socle de charge, qui ont finalement conduit Apple à abandonner le projet.

Prototype Apple AirPower with 16 coils (PROTO1) charging a Prototype Apple Watch Series 4 (DVT). It’s amazing that Apple Watch charging works, given wireless chargers today generally can’t charge Apple Watches. However, the Apple Watch on AirPower gets quite warm. #appleinternal pic.twitter.com/GfywG3KZS9

— Apple Demo (@AppleDemoYT) April 7, 2024