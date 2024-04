Le MacBook Air d’Apple avec la puce M3 est puissant, mais Microsoft n’a pas vraiment peur, à tel point que la société est confiante pour les PC avec Windows ARM qui verront le jour cette année. Ce sera possible grâce à la puce Snapdragon X Elite de Qualcomm.

Microsoft est tellement confiant dans les nouvelles puces de Qualcomm qu’il prévoit un certain nombre de démonstrations qui montreront comment les processeurs seront plus rapides qu’un MacBook Air M3 pour les tâches du CPU, de l’accélération de l’IA et même l’émulation d’applications. Microsoft affirme, dans des documents internes vus par The Verge, que les nouveaux PC auront une « émulation d’application plus rapide que Rosetta 2 » — la couche de compatibilité qu’Apple utilise sur ses Mac Apple Silicon pour traduire les applications compilées pour les processeurs Intel 64 bits vers les processeurs d’Apple.

Apple a frappé fort avec ses puces (M1, M2, M3 et leurs variantes), que ce soit au niveau de la puissance ou de la consommation d’énergie. Des concurrents ont tenté de rivaliser, mais n’ont pas réussi… pour l’instant du moins. Cela changera visiblement cette année, mais il faudra voir si ce sera réellement le cas ou si Microsoft s’emballe un peu trop. Dans tous les cas, il est certain que de la concurrence sera positive pour pousser Apple à proposer de nouvelles puces encore plus puissantes.

Microsoft fera ses annonces le 20 mai à l’occasion d’une conférence à Seattle. Le groupe veut mettre en avant des « PC IA ».