X (ex-Twitter) annonce que les passkeys, à savoir les clés d’identification, sont désormais disponibles pour l’ensemble des utilisateurs dans le monde. C’était déjà accessible aux États-Unis depuis janvier.

Les passkeys sont une technologie développée par l’alliance FIDO en collaboration avec de grandes entreprises comme Apple, Google et Microsoft. Au lieu des mots de passe traditionnels, elle permet aux utilisateurs de se connecter à l’aide de méthodes sécurisées telles que la reconnaissance faciale (Face ID par exemple) ou la biométrie, éliminant ainsi la nécessité d’entrer un mot de passe.

Ces clés d’identification offrent une sécurité renforcée par rapport aux mots de passe traditionnels, puisqu’elles sont générées individuellement par votre appareil pour chaque compte, ce qui les rend moins sensibles aux attaques de phishing et aux accès non autorisés.

Pour activer votre passkey sur X, ouvrez l’application du réseau social sur iOS puis touchez votre photo de profil en haut à gauche. Rendez-vous ensuite dans Réglages et confidentialité > Sécurité et accès au compte > Sécurité. Il ne vous reste plus qu’à activer l’option « Clé d’identification » et à confirmer.

Plusieurs sociétés espèrent bien que les passkeys vont remplacer les mots de passe traditionnels. Certaines vont même plus loin, comme Google chez qui les clés d’identification sont l’option par défaut pour la connexion aux comptes.