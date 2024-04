Les petits gars de chez Lumafield ont mis a nu l’Apple Vision Pro... en le passant aux rayons X ! On n’avait encore jamais vu les composants du Vision Pro de cette façon : les images dévoilent un appareil extrêmement dense en terme de composants, comme ci chaque centimètre carré de surface devait être occupé. C’est aussi là que l’on comprend « visuellement » que le Vision Pro est technologiquement sans aucun compromis : LiDAR, caméra TrueDepth, IR illuminators (pour la réalisation du Persona), 4 caméras de côté et sous l’appareil, des aimants sur le pourtour (pour le martien de l’arceau facial), des minis-dissipateurs de chaleur, sans oublier bien sûr les processeurs M2 et R1 ainsi que les écrans Micro-OLED avec leur capteur eye tracking. Sans concessions on vous dit.



La comparaison avec les composants du Meta Quest 3 montre qu’Apple a privilégié des composants « custom », totalement taillés pour son casque, comme une carte-mère légèrement courbe (on pourrait en dire autant de la dalle OLED externe). Pour rappel, les dernières informations en date laissent entendre que l’Apple vision Pro pourrait être commercialisé prochainement en France. Le tarif devrait avoisiner les 4000 euros.

Les batteries comparées (au rayon X) du Vision Pro à gauche et du Meta Quest 3. La batterie du Vison Pro est composée de trois cellules, séparées par une plaque de refroidissement