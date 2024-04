Il y a de quoi être fier : l’équipe WebKit d’Apple a publié il y a quelques heures un article de blog qui ressemble à un long laius d’autosatisfaction concernant les grandes améliorations apportées ces derniers mois à Webkit et donc au navigateur Safari. Ces améliorations seraient particulièrement visibles via l’outil de bench Speedometer 3.0 (sorti en mars), un outil développé conjointement par Apple, Google et Mozilla. L’article de blog précise que Speedometer 3 permet de « créer une compréhension partagée des performances Web afin que des améliorations puissent être apportées pour améliorer l’expérience utilisateur ».

Et donc, si l’on en croit la dernière mouture de Speedometer, le score du compteur de vitesse 3.0 de Safari aurait été amélioré d’environ 60 % entre la sortie de Safari 17.0 en septembre et le lancement de Safari 17.4 en mars. Ces améliorations seraient le résultat de petits progrès réguliers et constants : « Même si les progressions individuelles étaient souvent inférieures à 1 %, au fil du temps, elles se sont toutes cumulées pour faire une grande différence. » précise ainsi l’équipe Webkit. A noter que Safari 17.4 est également environ 13 % plus rapide que Safari 17.0 sur Speedometer 2.1.

Dans les faits, ces améliorations de perfs se traduiront par des sites (optimisés Webkit) nettement plus réactifs, ce qui est un gain appréciable sachant que le poids des pages web ne cesse de s’alourdir avec la prise en charge de nouveaux formats. L’article de blog liste enfin ponts par points les éléments techniques qui ont bénéficié des plus grosses améliorations, des informations qui s’adressent avant tout aux concepteurs de sites.