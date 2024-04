Tim Cook est actuellement au Vietnam pour un voyage d’affaires. C’est l’occasion pour Apple d’annoncer davantage d’investissements dans le pays, de quoi continuer sur sa lancée de moins dépendre de la Chine pour la production de ses produits.

Investissements d’Apple au Vietnam

Dans un communiqué, Apple indique :

Aujourd’hui, Apple a annoncé qu’il allait augmenter ses dépenses auprès de ses fournisseurs au Vietnam, ainsi que de nouveaux progrès dans l’initiative visant à soutenir l’eau potable pour les écoles locales. Depuis 2019, l’entreprise a dépensé près de 400 000 milliards de VND [15 millions d’euros] dans la chaîne d’approvisionnement locale et a plus que doublé ses dépenses annuelles pour le Vietnam au cours de la même période. Apple a commencé à opérer au Vietnam il y a plus d’une décennie et soutient actuellement plus de 200 000 emplois à travers le pays par le biais d’emplois directs, de chaînes d’approvisionnement et d’une économie d’applications iOS dynamique.

La société met également en avant son soutien aux initiatives en faveur de l’eau et de l’énergie propres. Cela se traduit par un partenariat avec l’organisation Gravity Water pour installer des systèmes avancés de stockage de l’eau de pluie dans des écoles de la province de Hoa Binh, dans le nord du Vietnam. Gravity Water est en passe d’atteindre son objectif de 131 écoles d’ici la fin du mois, fournissant ainsi une eau sûre tout au long de l’année à plus de 42 000 élèves, ainsi qu’aux enseignants et à leurs familles.

Tim Cook partage son aventure

Pour sa part, Tim Cook a publié plusieurs photos sur son compte X. Il a notamment rencontré des artistes locaux.

Xin chào, Vietnam! Thank you to the very talented musicians My Linh and My Anh for such a warm welcome. And I loved the egg coffee! pic.twitter.com/vBGwatuXG1 — Tim Cook (@tim_cook) April 15, 2024

Hoan Kiem Lake in Hanoi is as beautiful as it is iconic! It was amazing to spend time with Duy and see his creative process using Cinematic mode on iPhone 15 Pro. pic.twitter.com/5INkRcew1r — Tim Cook (@tim_cook) April 15, 2024

Phuong Vu and his team are wildly creative. They showed me how they use iPhone, iPad, and Mac to bring everything and anything from their imagination to life in Nirvana Space – an artistic workshop like no other! pic.twitter.com/jpsjLsnv6O — Tim Cook (@tim_cook) April 15, 2024

Developers CollaNote & ELSA Speak walked me through how they use Apple products to help customers boost productivity and learn. Bootloader Studio shared the new app they’re working on for Vision Pro. All three are fantastic examples of Vietnam’s fast growing developer community! pic.twitter.com/YjOxyB6qTJ — Tim Cook (@tim_cook) April 15, 2024