L’iPhone 17 Plus sera visiblement différent de ses prédécesseurs, du moins au niveau de l’écran. Selon les informations de l’analyste Ross Young, l’écran sera plus petit avec le modèle de 2025.

Avec l’iPhone 15 Plus, Apple propose un écran de 6,7 pouces. Ce sera la même chose avec l’iPhone 16 Plus qui verra le jour cette année. Mais pour l’iPhone 17 Plus, Apple proposerait une surface moins importante. Il est vrai que l’information peut un peu surprendre, mais Ross Young est généralement bien renseigné, tout particulièrement au niveau des écrans étant donné que c’est sa spécialité.

Malheureusement, il n’y a pas d’informations sur la taille réduite de l’écran de l’iPhone 17 Plus. Il se pourrait qu’Apple veuille mieux différencier ce modèle par rapport au reste de la gamme. Pour rappel, les iPhone 15 se composent de cette façon :

iPhone 15 : écran de 6,1 pouces

iPhone 15 Plus : écran de 6,7 pouces

iPhone 15 Pro : écran de 6,1 pouces

iPhone 15 Pro Max : écran de 6,7 pouces

Pour les iPhone 16, il y aura du changement pour les modèles Pro avec 0,2 pouce en plus :

iPhone 16 : écran de 6,1 pouces

iPhone 16 Plus : écran de 6,7 pouces

iPhone 16 Pro : écran de 6,3 pouces

iPhone 16 Pro Max : écran de 6,9 pouces

Nous avons encore le temps avant de découvrir les iPhone 17. Il est probable qu’Apple fasse divers tests avec des prototypes pour choisir le bon format.