Apple poursuit ses investissements en Asie et annonce investir plus de 250 millions de dollars pour étendre son campus à Singapour, situé dans le quartier Ang Mo Kio.

Apple investit à Singapour

Les travaux d’agrandissement du campus d’Apple dans le quartier d’Ang Mo Kio débuteront dans le courant de l’année. Deux bâtiments acquis en 2022, adjacents aux bureaux actuels de l’entreprise, feront l’objet d’une rénovation majeure, réunissant trois espaces uniques pour favoriser une meilleure collaboration entre les équipes d’Apple.

Apple a ouvert son premier établissement à Singapour en 1981 avec 72 employés spécialisés dans l’ordinateur Apple II. Depuis, l’entreprise s’est développée et compte aujourd’hui une équipe de plus de 3 600 personnes qui contribuent à toutes les activités du groupe. Singapour sert de centre d’opérations pour Apple dans la région et constitue une plaque tournante pour les rôles essentiels en matière de logiciels, de matériel, de services et d’assistance. Le pays abrite également trois Apple Store.

« Singapour est vraiment un endroit unique et nous sommes fiers des liens que nous avons tissés avec cette communauté dynamique de créateurs, d’apprenants et de rêveurs », a déclaré Tim Cook, patron d’Apple. « Avec l’agrandissement de notre campus, Apple écrit un nouveau chapitre de son histoire ici. Nos équipes de Singapour ont joué un rôle important dans l’enrichissement de la vie de nos clients et nous sommes impatients de vivre encore de nombreuses décennies d’innovation ».

Tim Cook est d’ailleurs présent à Singapour. Il a déjà publié deux messages sur X (ex-Twitter).

So happy to be back in Singapore! Brilliant photographer @leeyikkeat showed me around the beautiful Gardens by the Bay. Seeing this iconic spot through the lens of YK’s iPhone 15 Pro Max, made it even more special. pic.twitter.com/2GEFt4VNtw — Tim Cook (@tim_cook) April 18, 2024

At Apple, we believe technology should be made for everyone. It was powerful to see students and educators at the Cerebral Palsy Alliance School Singapore using our accessibility features, like Switch Control and Live Speech, to help learn, communicate, and create. pic.twitter.com/AVFLBVZgPQ — Tim Cook (@tim_cook) April 18, 2024

Plus tôt cette semaine, Tim Cook était au Vietnam et en Indonésie, là encore pour des investissements d’Apple.