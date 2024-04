Apple Pay fait ses débuts dans une nouvelle région, à savoir en Équateur. Le pays d’Amérique du Sud ouvre le bal en 2024 des nouveaux endroits qui accueillent le service de paiement sans contact disponible sur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac. Le précédent avait été le Vietnam, cela remonte à juillet 2023.

En l’état, Apple Pay en Équateur est compatible avec les cartes bancaires Visa, Mastercard et American Express fournies par les banques Banco Guayaquil et Produbanco. On peut se douter qu’Apple négocie avec les autres établissements bancaires pour qu’ils prennent en charge son système de paiement.

Sans surprise, l’utilisation d’Apple Pay en Équateur est identique à celle des autres pays. Il est possible de payer avec son iPhone dans une boutique physique, sur Internet ou dans les applications. L’Apple Watch peut aussi permettre de payer dans une boutique. Pour l’iPad et le Mac, l’usage se fait dans les applications ou sur le Web en passant par Safari.

Tu tarjeta Produbanco ahora la puedes disfrutar desde tu iPhone y Apple watch gracias a Apple Pay. 📲⌚️✨ Conoce cómo registrar tu tarjeta en segundos 👉🏼 https://t.co/9QlViCdF9w pic.twitter.com/ELOLN18vdx — PRODUBANCO (@produbancoec) April 16, 2024

Plus de 80 pays et régions proposent à ce jour le support d’Apple Pay. Tout a commencé en 2014 avec les États-Unis. En France, la disponibilité fut une réalité en juillet 2016.