Apple a publié son nouveau rapport environnemental et met en avant des efforts réalisés, notamment en réduisant de moitié ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2015.

Du progrès pour Apple et l’environnement

Cette réduction notable est due à l’utilisation intensive d’énergies propres, notamment l’intégration de matériaux recyclés dans toutes les gammes de produits Apple et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Les émissions brutes de dioxyde de carbone d’Apple sont passées de 20,6 millions de tonnes en 2022 à 16,1 millions de tonnes en 2023. Cela représente une réduction de 22% sur l’année. Ces progrès sont principalement dus à l’utilisation par les fournisseurs d’Apple de sources d’électricité plus propres.

Apple dit avoir réduit ses émissions brutes de plus de 55% depuis 2015. Si la société continue sur sa lancée, elle pourrait être en bonne voie pour respecter son engagement de réduire ses émissions de 75% d’ici à 2030.

Une chaîne d’approvisionnement est probablement la partie la plus difficile à gérer pour l’empreinte carbone d’une entreprise, mais c’est aussi la plus importante car elle représente généralement la majeure partie de la pollution. Dans le cas d’Apple, environ 58% de ses émissions de l’année dernière provenaient des biens et services qu’elle achetait. Cela représente 9,4 millions de tonnes de CO2 en 2023, contre 13,4 millions de tonnes l’année précédente.

L’entreprise a incité ses fournisseurs à utiliser des énergies renouvelables et à devenir plus efficaces sur le plan énergétique. En conséquence, 100 installations de fournisseurs ont économisé 2 milliards de kWh d’électricité l’année dernière. Ils ont également évité près de 1,7 million de tonnes d’émissions de carbone, selon Apple.

Apple a pris l’engagement en 2020 de devenir neutre en carbone d’ici 2030 en réduisant ses émissions de 75% et en compensant ou en capturant le reste.