Best Buy pose ses pions sur le secteur de la réalité mixte. Le géant américain de la distribution vient de lancer une nouvelle application baptisée Envision et destinée à l’Apple Vision Pro. L’application permet d’afficher en réalité augmentée, via le casque d’Apple, les appareils d’électroménagers, de fitness ou high tech proposés dans les boutiques Best Buy. Cet affichage AR ne tient pas seulement du gadget ou du coup de com (pas seulement), car il permet aussi de voir si les produits sélectionnés s’intègrent correctement dans l’environnement domestique du client. Chaque produit visualisé en AR peut en effet être observé sous tous les angles.

Le choix des produits est particulièrement vaste, allant des téléviseurs aux ordinateurs en passant par les équipements de fitness ou les appareils d’électroménager (four, Frigo, machine à laver, etc.). Des centaines d’articles peuvent ainsi être affichés en AR. On notera enfin que l’application Best Buy Envision est totalement gratuite (jusqu’au premier achat chez Best Buy s’entend).

L’Apple Vision Pro n’est pas encore disponible en France, mais plusieurs indices semblent confirmer qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps pour mettre la main dessus (si le porte monnaie le permet). Le tarif devrait avoisiner les 4000 euros en Europe.