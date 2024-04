La rumeur des boutons capacitifs pour les iPhone 16 semblait enterrée. Voilà qu’elle refait parler d’elle aujourd’hui, avec Apple qui aurait passé une commande chez un fournisseur.

Selon l’Economic Daily News, Advanced Semiconductor Engineering a remporté la commande, qui comprendrait des modules SIP (system-in-a-package) utilisés pour intégrer des composants capacitifs à deux moteurs Taptic Engine, un de chaque côté de l’iPhone.

Apple remplacerait les boutons physiques existants sur les deux côtés de l’iPhone 15 par des versions capacitives qui fourniront aux utilisateurs de l’iPhone 16 un retour haptique. Ce type de bouton détecte la pression et émule la pression d’un bouton physique grâce à un moteur haptique (ou Taptic) qui génère des vibrations.

Un aspect surprenant est que la production de masse pour les composants des boutons capacitifs débuterait au troisième trimestre de 2024. Et pourtant, Apple aurait bien l’intention de les utiliser sur les iPhone 16 qui sortiraient à la fin du troisième trimestre.

Nous savons déjà que les iPhone 16 vont avoir le droit à un nouveau bouton Capture avec lequel il sera possible d’effectuer des zooms avant et arrière en glissant de gauche à droite sur le bouton, de faire la mise au point en appuyant légèrement et d’activer un enregistrement vidéo en appuyant plus vigoureusement. Les dernières rumeurs en date avaient parlé d’un bouton mécanique et non capacitif.

Verra-t-on réellement les boutons mécaniques être remplacés par des boutons capacitifs avec les iPhone 16 ? Ou faudra-t-il en réalité attendre les iPhone 17 en 2025 ? Une clarification serait la bienvenue.