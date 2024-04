Tap to Pay s’installe un peu plus en France avec le support désormais par la BNP Paribas. Les commerçants peuvent ainsi passer par la banque pour utiliser le système qui transforme un iPhone en terminal de paiement.

Le fonctionnement est simple. Un commerçant installe l’application Tap to Pay AXEPTA BNP Paribas sur son iPhone. Il suffit ensuite de l’ouvrir, d’entrer le montant à encaisser et de présenter le smartphone au client. Celui-ci n’a plus qu’à payer en posant sa carte bancaire grâce au sans contact (comme sur l’image ci-dessus) ou en utilisant un smartphone ou une montre connectée avec un moyen de paiement alternatif comme Apple Pay. Le commerçant peut par la suite envoyer le ticket client par e-mail ou utiliser la fonctionnalité de zoom pour lui permettre de prendre le ticket en photo.

Quelles sont les conditions pour être éligibles ? C’est disponible pour tous les clients professionnels et entrepreneurs disposant d’un iPhone (iPhone XS au minimum). Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec un conseiller de BNP Paribas, comme l’indique la banque sur son site.

Sans surprise, il y a des frais. Le professionnel doit payer un abonnement de 5€/mois puis une commission de 1,2% + 0,10€ pour chaque achat effectué par les clients. BNP Paribas fait savoir que l’abonnement est offert jusqu’à la fin de 2024. Il sera réellement en place à compter du 1er janvier 2025.