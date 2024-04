D’ici quelques semaines, Apple devrait dévoiler sa nouvelle gamme d’iPad, et notamment les iPad Pro de nouvelle génération. Ces derniers devraient disposer d’un processeur M3, d’une dalle OLED (une première), sans oublier un nouveau stylet Apple Pencil. Ross Young, analyste chez DSCC, rapporte que les expéditions d’écrans OLED pour le nouvel iPad Pro 12,9 pouces ont été supérieures à celles de l’iPad Pro 11 pouces, ce qui laisse entendre que ce dernier modèle pourrait connaitre des petites soucis de disponibilité au lancement.

L’analyste de DSCC affirme que Samsung, en charge d’une partie des dalles OLED pour l’iPad Pro 11 pouces, rencontrerait quelques difficultés de production liée à la structure en deux couches de la dalle OLED, ce qui l’imiterait les capacités de production (sans doute à cause d’un rendement plus faible donc). LG se chargerait de son côté des dalles OLED pour l’iPad Pro 12,9 pouces (et d’une partie de la production des dalles pour le 11 pouces), et semblerait donc ne pas rencontrer les mêmes soucis que son concurrent.

Pour rappel, Apple a programmé un évènement spécial le 7 mai prochain afin de dévoiler les nouveaux iPad Pro ainsi que l’iPad Air 6 (avec une puce M2 et un modèle grande taille). Une nouvelle version du Magic Keyboard dédiée aux iPad Pro pourrait aussi être présentée, tout comme un Apple Pencil 3 compatible avec la fonction Find My.