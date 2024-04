« Une petite ville est changée à jamais lorsqu’une mystérieuse machine apparaît, promettant de révéler le véritable potentiel de chaque personne. Bientôt, les habitants commencent à changer de travail, à repenser leurs relations et à remettre en question des croyances de longue date, tout cela dans le but de trouver un avenir meilleur. », voilà le Pitch de The Big Door Prize, une série de comédie qui a globalement convaincu le public et les critiques avec sa première saison. Le showrunner David West Read est toujours à la tête de la saison 2 dont les trois premiers épisodes sont désormais disponibles sur la plateforme Apple TV+.

The Big Door Prize est adapté du roman éponyme de M. O. Walsh, et il s’agit rien moins qu’une des meilleures séries lancée en 2023 sur Apple TV+. Pour rappel, [SPOILER], la fin de la première saison s’était terminée sur un triste : l’écran de la machine affichait désormais la question : « Êtes-vous prêt pour la prochaine étape » ? Dusty, le professeur d’histoire, observe à son tour l’apparition d’étranges grains de beauté bleus sur sa peau, d’un bleu sensiblement identique à la couleur azur de la machine.

La mystérieuse machine a profondément changé les relations entre les habitants de la petite bourgade de Deerfield.