Les propriétaires d’un Vision Pro qui ont également Apple Arcade ont le droit aujourd’hui à deux nouveaux jeux : Crossy Road Castle et Solitaire Stories (Histoires de Solitaire).

Crossy Road Castle est un jeu vidéo d’action et de plateforme développé par Hipster Whale. Dans ce titre, vous naviguez à travers des niveaux générés de manière procédurale, sautant sur des plateformes, évitant des obstacles et affrontant des ennemis pour atteindre le sommet de la tour. Le jeu offre un gameplay rapide et addictif, avec la possibilité de jouer en solo ou en multijoueur jusqu’à quatre joueurs, ce qui en fait une expérience divertissante à partager avec des amis ou à apprécier en solo. Avec son style graphique coloré et sa jouabilité intuitive, Crossy Road Castle offre une expérience de jeu captivante pour les amateurs de jeux de plateforme.

Pour sa part, Solitaire Stories offre tout le gameplay classique que les fans du jeu de cartes ont appris à connaître et à aimer, diverses fonctionnalités, le support du multijoueur en ligne, ainsi que le mode de jeu Spider bien-aimé. Il propose également une façon de jouer avec les histoires. Chaque histoire est un voyage à travers des niveaux de plus en plus difficiles, avec un nouveau récit, des conceptions de deck uniques, des environnements de jeu et une nouvelle bande-son.

Apple Arcade coûte 6,99€/mois (là où c’était 4,99€/mois auparavant). Le premier mois est offert.