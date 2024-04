Apple propose aujourd’hui la bande-annonce de Hollywood Con Queen, quelques jours après l’avoir annoncé. Il s’agit d’un documentaire se focalisant sur cette affaire d’escroquerie en lien avec Hollywood.

Une mystérieuse figure surnommée « Con Queen » a usurpé l’identité de personnalités du monde du cinéma et de la télévision, attirant des victimes sans méfiance en Indonésie avec la promesse d’une opportunité de carrière qui changera leur vie. Les victimes de « Con Queen » épuisent leurs finances personnelles à la recherche d’une grande chance, tout en étant exploitées dans un jeu psychologique pervers qui s’étend à l’ensemble du globe. L’escroquerie finit par attirer l’attention de Scott Johnson, journaliste d’investigation au Hollywood Reporter, et de Nicole Kotsianas, détective privée dévouée, anciennement de K2 Integrity, qui partent à la recherche de la vérité et découvrent une histoire plus étrange qu’ils n’auraient pu l’imaginer.

Dans le cadre de cette escroquerie, l’escroc approchait le personnel de production en prétendant être un cadre ou une personnalité de haut rang de l’industrie. En 2020, il est apparu que le FBI et le ministère de la Justice avaient arrêté un suspect à Manchester en Angleterre.

Le programme Hollywood Con Queen sur Apple TV+ sera en trois parties, avec Chris Smith aux commandes. Il fera ses débuts le 8 mai sur la plateforme de streaming.