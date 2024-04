Philip Obando, qui habite en Californie aux États-Unis, s’est réveillé un matin et a découvert que sa BMW n’était plus garée devant chez lui. Sa voiture a été tout simplement volée.

L’AirTag a aidé à retrouver une BMW volée

Fort heureusement pour Philip, il avait un AirTag placé dans sa BMW, ainsi qu’une dashcam. Cela lui a permis de savoir tout de ce qu’il s’est passé, à quelle heure, de connaître le visage du voleur et la nouvelle localisation de la voiture.

Une fois qu’il a constaté le vol, il a pris son iPhone et a ouvert l’application Localiser d’Apple. Cela lui permet de savoir où se trouve l’AirTag et donc sa voiture. Il a pu avoir l’adresse. Ensuite, il a regardé la vidéo de la dashcam et a pu découvrir que le voleur a échangé les plaques d’immatriculation, est passé à une station de lavage et a préparé le vol d’une autre voiture. Le fait que le voleur ait laissé son portefeuille dans la voiture est également un atout.

Une fois toutes les informations en sa possession, il a pris une autre voiture avec sa femme et s’est rendu au lieu où se trouvait sa BMW. « La voiture est là ! La personne fait le plein », a indiqué sa femme. « Descends de la voiture et va la chercher », lui a-t-elle dit. Philip s’est exécuté et a confronté le voleur, pendant que sa femme bloquait la BMW à la station-essence avec l’autre voiture.

Il se trouve que Philip avait un double des clés. Il a appuyé sur le bouton pour ouvrir/fermer les portes et la voiture a émis un bip. Le voleur a bien compris qu’il était coincé et s’est donc enfui.

Comme l’indique NBC News, Philip a pris un risque en confrontant directement le voleur. Celui-ci aurait pu avoir une arme. Il peut donc être préférable d’appeler la police dans cette situation plutôt que d’agir seul.