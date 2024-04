De nombreux utilisateurs rapportent avoir soudainement été déconnectés de leurs comptes Apple sur leurs différents appareils (iPhone, Mac, iPad, etc). Le problème est qu’ils ne peuvent plus se connecter, une erreur s’affiche.

« Nous ne pouvons pas traiter votre demande. Veuillez réessayer plus tard », indique le message d’erreur au moment où les utilisateurs essayent de se connecter avec le compte Apple. Le problème est qu’ils ont utilisé le bon identifiant (adresse e-mail) et le bon mot de passe. Pour autant, Apple refuse la connexion. Les utilisateurs sont donc bloqués.

Un autre message d’erreur est : « Cette action n’a pas pu être réalisée. Votre demande n’a pas pu être traitée en raison d’une erreur. Réessayez plus tard ».

Hey @AppleSupport all of my Apple products suddenly decided to lock me out of my Apple ID and asked me to re-verify my account. Except my password doesn't work when I am 100% certain it is correct I get an error. What's going on? I can't even reset my password! pic.twitter.com/TN2XVMMEty

— Bryan Valderrama (@bvalderrama) April 27, 2024