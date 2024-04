Apple a décidé de prendre son temps avec son casque de réalité mixte. Les ventes du Vision Pro seraient au point mort depuis plusieurs semaines, si bien qu’Apple ne serait plus trop pressé de sortir une version 2 dans la même gamme de prix (qui aurait toutes les raisons de se vendre aussi mal). Mark Gurman de Bloomberg rapporte dans sa newsletter « Power On » qu’Apple ne prévoirait pas de lancer sa seconde génération de Vision Pro avant au moins la fin de l’année 2026 !

Dans l’intervalle, un casque XR plus accessible pourrait certes être commercialisé par Apple, mais la firme de Cupertino peinerait encore à baisser les coûts de production de l’appareil sans en détruire les principales qualités, et notamment l’écran micro-OLED qui garantit une qualité d’affichage unique sur le marché des technologies XR. En d’autres termes, Apple souhaiterait proposer un Apple vision sans doute aux alentours des 2000 dollars, mais ne sait pas comment s’y prendre pour que ce produit dispose d’une technologie suffisamment évoluée pour attirer encore les clients potentiels. S’il s’agit juste de créer un équivalent du futur Meta Quest 4 pour 3 fois le prix, il n’est en effet pas certain que le grand public y réponde favorablement.

On notera que les déclarations de Gurman « collent » avec les prévisions récentes de Ming Chi Kuo, l’analyste estimant que la V2 du Vision Pro ne serait pas produite en masse avant 2027. L’Apple Vision Pro devrait être distribué en France, en Chine et dans d’autres pays d’ici la WWDC du mois de juin.