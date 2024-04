Voilà qui devrait fournir à Apple quelques indices sur le niveau de prix qu’il faudra sans doute pratiquer pour relancer l’intérêt autour du Vision Pro. Après les 200 000 ventes qui ont suivi le lancement du casque, l’engouement est lourdement retombé pour le casque d’Apple, bien aidé il est vrai par une campagne médiatique (une « trend » comme dirait l’autre…) extrêmement négative depuis quelques semaines, les enthousiastes de la XR ayant laissé la place aux ultra-sceptiques qui désormais tapent sur le Vision Pro comme sur une pinata. Dans ce contexte, l’Apple Vision Pro apparait pour certains comme une bonne opportunité de titrer avec gourmandise sur le premier giga flop de l’ère Tim Cook, alors même que la barrière tarifaire explique sans doute plus que tout autre raison le désintérêt massif pour le casque (bon, l’absence d’apps marquantes aussi). Passons.

A 3000 dollars, ça ne part pas. Peut-être à 2000 dollars alors ? Pas sûr…

Il n’en reste pas moins que le Vision Pro se vend mal, y compris lorsque le tarif proposé est en deçà du tarif d’origine. C’est le cas sur eBay, où ceux qui revendent le casque ont visiblement un mal fou à l’écouler. Les enchères atteignent péniblement le prix public du casque, et de plus en plus souvent, s’arrêtent même bien en deçà. Même à 3000 dollars (sans enchères), le Vision Pro ne trouve pas preneur sur la plateforme de vente, ce qui devrait faire comprendre à Apple qu’un Apple Vision plus accessible ne pourra pas se contenter de retirer 1000 dollars sur la note. Il faudra sans doute aller au delà… et proposer enfin des apps qui changent réellement la donne pour le grand public. Il est bien loin le temps où quelques petits malins parvenaient à écouler le Vision Pro (en import hors US) à deux fois son prix. Apple va devoir faire de très gros efforts pour réussir son pari, et parvenir à modifier l’ambiance d’extrême négativité qui entoure désormais son casque.