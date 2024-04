Les Beats Solo 4 ne seront pas les seuls nouveaux modèles de Beats à être dévoilés cette année. Apple Beats annonce un tout nouveau modèle d’écouteurs d’entrée de gamme, les Beats Solo Buds. Proposés au prix de 79,99 dollars et expédiés au mois de juin, les Beats Solo Buds s’annoncent comme des écouteurs autonomes et ultra compacts, qui tiennent dans le plus petit étui jamais conçu pour des écouteurs Beats.

Qui dit « petits intras d’entrée de gamme » dit forcément « concessions techniques » : pas de réduction active de brut ici, mais tout de même une isolation passive. Les microphones personnalisés permettront d’améliorer le rendu sonore dans l’oreille grâce à un algorithme de traitement des bruits extérieurs. Le bouton Beats ‘b » sur chaque écouteur pourra être configuré à loisir pour une variété » de fonctions (appels mobiles, Siri, volume, etc.).



Concernant l’autonomie, les Beats Solo Buds devraient tenir 18 heures sur une charge, ce qui est le nouveau record pour des écouteurs Beats. En revanche, le mini boitier de chargement (40% plus petit que celui des Beats Studio Buds +) ne dispose pas de sa propre batterie, ce qui signifie qu’il faudra trouver une source d’alimentation dès lors que les Solo Buds tomberont en rade. A noter qu’un iPhone 15/15 Pro pourra servir de source d’alimentation. Enfin, une fonction Fast Fuel offre une heure d’autonomie pour seulement cinq minutes de charge.

Côté software et interface avec iOS, la configuration des Solo Buds est évidemment automatique, et la fonction Find My est prise en charge (sur iOS et Android). Les écouteurs Solo Buds seront proposés en 4 coloris, soit Matte Black, Storm Gray, Arctic Purple et Transparent Red. Le prix est de 89,95 euros. L’appareil sera disponible à la vente au mois de juin prochain.