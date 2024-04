Le Beats Solo 4 a été conçu pour allier « confort et sécurité » selon les termes du communiqué d’Apple. Ces écouteurs s’avèrent d’une grande légèreté, soit seulement 217 grammes, et les coussinets UltraPlush, spécialement conçus pour l’écoute prolongée, devraient offrir un grand confort d’usage tout en étant plus durables que sur la précédente génération (Solo 3). Le bandeau flexible, les curseurs personnalisables et les oreillettes inclinées assureront aussi (à priori) un ajustement parfait et un maintien stable du casque sur la tête, optimisant ainsi l’expérience sonore.

En termes d’acoustique, le Beats Solo 4 a été entièrement revu pour offrir une fidélité sonore de haut niveau. Équipé de transducteurs de 40 mm, ce casque minimise les artefacts électroniques et la distorsion pour une clarté améliorée et une plus grande portée sonore. Une nouveauté notable est l’ajout du son spatial avec suivi dynamique de la tête, plongeant ainsi l’utilisateur « dans une expérience immersive sonore », qu’il s’agisse de musique, de films ou de jeux. Les microphones à formation de faisceau, améliorés et couplés à un algorithme intelligent de réduction du bruit, garantissent des appels de haute qualité et une interaction totalement fluide avec l’assistant vocal.

Concernant la connectivité, le Beats Solo 4 supporte la double compatibilité iOS et Android, avec un appairage en une touche et une configuration évidemment automatique. Les utilisateurs iOS bénéficient d’un accès mains-libres à Siri et de la fonction de partage audio. Le casque peut aussi se connecter via Bluetooth® de classe 1 pour une portée sans fil étendue, via l’USB-C pour un son sans perte tout en rechargeant l’accessoire, ou via une entrée analogique 3,5 mm pour une écoute filaire cette fois en haute résolution sonore. La gestion des appels, de la musique ou de l’assistant vocal est simplifiée grâce au bouton ‘b’, que l’on retrouve aussi sur la nouvelle gamme Beats Solo Buds . L’autonomie de la batterie a été également améliorée, offrant jusqu’à 50 heures d’utilisation et une fonction de recharge rapide avec Fast Fuel (5 heures d’autonomie en 10 minutes de charge).

Le Beats Solo 4 est proposé dès aujourd’hui à la vente au prix de 229,95 euros. Trois coloris sont proposés, soit Matte Black, Slate Blue, et Cloud Pink. Les livraisons démarrent le 2 mai prochain (jeudi donc).