L’IA est la tendance du moment, et sans doute du siècle en cours dans le secteur technologique. Apple a pris un peu de retard à l’allumage dans ce domaine, mais s’échine désormais à mettre de l’IA à toutes les sauces, y compris dans l’App Store. Un papier scientifique diffusé en début d’année indique qu’une équipe composée d’une dizaine de chercheurs en IA travaille sur un moyen novateur de « mettre en correspondance des images avec du texte » lors d’une recherche d’app sur l’App Store.

Difficile de s’avoir si ce nouveau module d’IA sera destiné avant tout aux utilisateurs, afin d’affiner leur recherche d’app et de mieux présenter les applications, ou aux développeurs, qui pourraient soumettre plus facilement leurs apps dans l’App Store. Dans ce dernier cas, l’IA choisirait les meilleures images pour le descriptif de l’app, des images susceptibles ici d’attirer l’oeil de l’utilisateur. Les chercheurs d’Apple ont d’ailleurs entrainé leur modèle afin que les images sélectionnées collent le plus parfaitement possible à la recherche de l’utilisateur. L’IA bénéficierait donc bien in fine aux utilisateurs et aux développeurs. Reste encore à savoir quand ce module d’IA sera intégré à la boutique ou au portail développeur…