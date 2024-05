Il y a eu plusieurs histoires de personnes qui ont été suivies à leur insu à l’aide d’un AirTag ou d’un traqueur Bluetooth d’une autre marque. L’État de Pennsylvanie aux États-Unis a justement décidé de s’attaquer à ce problème.

La Chambre des représentants de l’État a approuvé par 199 voix contre 1 une loi qui prévoit que l’utilisation d’un appareil de pistage pour suivre secrètement une autre personne fait partie des lois de la Pennsylvanie contre le harcèlement. Ce délit serait punissable comme un délit du troisième degré, ou jusqu’à 90 jours de prison.

Le projet de loi est transmis au Sénat, où un autre projet de loi est en cours, qui ferait de ce crime un délit du deuxième degré, passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.

Comme l’explique AP News, la plupart des États disposent d’une disposition législative interdisant le suivi à distance, tandis que d’autres sont en train de l’ajouter. L’Ohio envisage une telle législation, la Floride augmente les sanctions pour l’utilisation d’un tel dispositif et le Kentucky a approuvé une nouvelle loi l’année dernière.

Peu après leur lancement en 2021, il est apparu clairement que les AirTags d’Apple pouvaient être utilisés à mauvais escient pour un suivi non autorisé. Même pas un an après leur lancement, Apple a publié une déclaration publique exprimant sa détermination à mettre en place de nouvelles fonctionnalités pour protéger les utilisateurs et empêcher le suivi non désiré à l’avenir. Ces efforts ont finalement abouti à un partenariat formel avec Google pour créer une utilisation plus sûre des traqueurs Bluetooth.